Бйордален про завершення кар'єри: Це мій останній сезон

Уле Ейнар Бйорндален

Восьмикратний олімпійський чемпіон Уле Ейнар Бйорндален підтвердив, що прийняв рішення завершити кар'єру.

Про це він заявив під час прес-конференції.

"Я б охоче виступав ще кілька років, але це мій останній сезон", - сказав він.

За словами спортсмена, у період літньої підготовки у нього було два напади миготливої аритмії, ще один був на початку сезону-2017/18.

Проблеми виникали не під час тренувань, тому норвезький спортсмен не сумнівався в тому, що може продовжувати готуватися до перегонів, пише sports.ru.

У минулому сезоні Бйорндален не зумів пробитися до складу збірної Норвегії для участі в Олімпійських іграх-2018.