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146 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 12:24
Бйордален про завершення кар'єри: Це мій останній сезон
|Уле Ейнар Бйорндален
Восьмикратний олімпійський чемпіон Уле Ейнар Бйорндален підтвердив, що прийняв рішення завершити кар'єру.
Про це він заявив під час прес-конференції.
"Я б охоче виступав ще кілька років, але це мій останній сезон", - сказав він.
За словами спортсмена, у період літньої підготовки у нього було два напади миготливої аритмії, ще один був на початку сезону-2017/18.
Проблеми виникали не під час тренувань, тому норвезький спортсмен не сумнівався в тому, що може продовжувати готуватися до перегонів, пише sports.ru.
У минулому сезоні Бйорндален не зумів пробитися до складу збірної Норвегії для участі в Олімпійських іграх-2018.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій