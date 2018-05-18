Джима: У мене багато недоброзичливців у команді
|Юлія Джима
Плітки про романтичні стосунки між найкращою українською біатлоністкою Юлією Джимою та екс-тренером збірної України Урошом Велепецом розпускають всередині команди.
Таку заяву зробила сама біатлоністка.
"Я знала, знаю і переконалася тільки в тому, що недоброзичливців у мене вистачає. Кому-то було це все вигідно, потрібно?! Розумієте, коли не можуть тебе перевершити на ділі, починають плести закулісні інтриги і звідси виникають плітки", - запевнила Юлія.
"Мені здається, ці якісь особисті образи і є причиною всіх цих чуток і пліток. Я давно з командою тісно не спілкуюся. Я не з тих людей, які будуть просто посміхатися і мовчати. Якщо мені щось не подобається і неприємно, то я обов'язково про це скажу. Багатьом це не подобається. Потім починає наростати якась ненависть", - цитує Джиму Трибуна.
Раніше повідомлялося, що Юлія Джима завершить кар'єру, але потім біатлоністка прийняла рішення тренуватися зі збірною Словенії.
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