Тренер збірної України: Я в повному контакті з Джимою

Юлія Джима

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Андрєй Прокунін стабільно контактує з Юлією Джимою.

Про це повідомляє xsport.

"З Юлією Джимою був хороший діалог на початку травня. Ми поговорили, визначили точки, де будемо перетинатися, певні тренування виконувати разом. І в сезон будемо входити великою командою", - сказав тренер.

"Я в повному контакті з Юлією, з її особистими планами, з доступом в особистий кабінет з виконання тренувального процесу", - запевнив росіянин.

"Якщо результат буде гірший, наступного року певні висновки зробимо. Тільки покаже час. Нести відповідальність за будь-який результат в будь-якому випадку мені", - заявив Прокунін.

Нагадаємо, що Юлія Джима буде тренуватися зі збірною Словенії під керівництвом тренера Уроша Велепеца.

Також Меркушина, слідом за Джимою, покинула розташування збірної України.