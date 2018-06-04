Тренер збірної України: Я в повному контакті з Джимою
|Юлія Джима
Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Андрєй Прокунін стабільно контактує з Юлією Джимою.
Про це повідомляє xsport.
"З Юлією Джимою був хороший діалог на початку травня. Ми поговорили, визначили точки, де будемо перетинатися, певні тренування виконувати разом. І в сезон будемо входити великою командою", - сказав тренер.
"Я в повному контакті з Юлією, з її особистими планами, з доступом в особистий кабінет з виконання тренувального процесу", - запевнив росіянин.
"Якщо результат буде гірший, наступного року певні висновки зробимо. Тільки покаже час. Нести відповідальність за будь-який результат в будь-якому випадку мені", - заявив Прокунін.
Нагадаємо, що Юлія Джима буде тренуватися зі збірною Словенії під керівництвом тренера Уроша Велепеца.
Також Меркушина, слідом за Джимою, покинула розташування збірної України.
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