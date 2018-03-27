Епічне протистояння Лобановського та Венгера наприкінці 90-х. ВІДЕО

Валерій Лобановський та Арсен Венгер

Легендарний коуч Арсенала Арсен Венгер заявив, що сезон 2017/18 стане останнім на чолі гармашів.

Очоливши лондонців у 1996 році, месьє Венгер керує командою майже 22 роки.

Арсенал тричі із Венгером ставав чемпіоном Англії, 7 разів завойовував Кубок, ще 7 разів - Суперкубок.

Але головною чеснотою француза безперечно є робота з молодими футболістами, з яких він зробив справжніх зірок світового футболу.

Ніколя Анелька, Патрік Війєра, Робен Пірес, Сеск Фабрегас, Ешлі Коул, Коло Туре, Робін Ван Персі.

Це далеко не повний список видатних майстрів шкіряного м'яча, яким путівку у великий футбол дав саме Венгер.

Для українського ж уболівальника найбільш пам'ятними є матчі Ліги чемпіонів 1998/99 між Арсеналом та Динамо в груповій стадії найпрестижнішого європейського трофею.

Тоді залізний Полковник Валерій Лобановський повністю переграв свого французького візаві, преподавши неоцінений урок, тоді ще молодому спеціалісту.

У матчі на Вемблі проходив за рівної, але на 74-й хвилині Денис Бергакмп вивів гармашів уперед.

І коли вже подумки лондонці святкували перемогу, в доданий арбітром час, стався той геніальний пас Валентина Белькевича на Сергія Реброва. Нічия 1:1, яка й дала киянам ковток свіжого повітря.

Уже за два тижні динамівці просто декласували Арсенал на Олімпійському - 3:1.

На голи динамівців Сергія Реброва (27, пенальті), Олександра Головка (62) та Андрія Шевченка (72) Арсенал відповів лише голом Стівена Хьюза на 83-й хвилині.

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