Че Че прийде перемоги принесе: що потрібно знати про потенційного новачка Динамо. ВІДЕО

Че Че

За інформацією бразильських ЗМІ хавбек Палмейраса Че Че найближчими днями стане гравцем київського Динамо.

Даніло дас Невес Піньейро або просто Че Че народився 30 серпня 1992 року в одному з найбідніших районів Сан-Паулу Гуаянасе.

Починав свій футбольний шлях Че Че в одній з місцевих спортивних шкіл.

У дитячому віці з Даніло намагалися зробити футзаліста, але його батько мріяв, що син стане видатним футболістом саме на зеленому газоні.

У Сан-Паулу щорічно проводиться захід, який в Бразилії називається "турнір супермаркетів" (великий дятий турнір, спонсором якого виступають супермаркети - ред.)

Саме через один із таких турнірів Че Че і потрапив у поле зору скаутів.

У 14 років Даніло підписав перший договір з футбольним клубом.

Своє прізвисько "Че Че" (футболіст схожий на мультяшного героя Че Че - ред) Данило отримав вже в академії Осаки в якій поряд з нашим героєм займалися такі зірки, як Рафаель Каріока та Паулінью.

Президентом Осаки був чемпіон світу в складі збірної Бразилії 2002 року Вампета.

Саме в той час Осаку перейменували в Аудакс.

Че Че дебютував тільки в 19 років у першій команді, навіть в такому слабкому клубі, як Аудакс. Він відразу ж завоював місце в стартовому складі і став користуватися довірою головного тренера. Але рівень клубу був настільки низьким, що за останні 10 років він тільки два сезони провів в бразильській Серії Д - четвертому за силою дивізіоні. Решта сезони команда грала, по суті, в аматорській лізі.

У 2014 році Даніло перйшов у ПортеПрету, яка щойно підвищилася в класі до бразильської Серії А.

По закінченню сезону Че Че повертається до Аудакса, але одразу ж іде в оренду в Боа Еспорте (Серія Б - ред). З 38 матчів Данило взяв участь тільки в трьох, а його клуб вилетів з Серії Б.

А потім сталася визначальна подія в кар'єрі 23-річного гравця.

Він вирішив не йти знову в оренду, а пограти за Аудакс в чемпіонаті штату. І не прогадав!

Його команда виступила просто феноменально, як для любителів. Аудакс не просто зайняв друге місце в штаті Пауліста і отримав право виступати в Кубку Бразилії і Серії Д. Команда Че Че в плей-офф чемпіонату штату спочатку розгромила гранд бразильського футболу Сан-Паулу з рахунком 4:1, а потім зіграла 2:2 з ще одним грандом - Корінтіансом. У серії пенальті більш вдалими виявилися любителі з Аудакс - 4:1.

Фінал складався з двох матчів. У протистоянні з Сантосом команда Че Че один матч зіграла 1:1, а в другому програла 0:1.

Че Че став найкращим гравцем своєї команди і одним з найкращих у турнірі.

У грі проти Корінтіанса Че Че забив феноменальний гол, а сам матч було визнано найкращим в Кубку Бразилії того сезону.

Даніло отримав ряд пропозицій від клубів бразильської Серії А.

Багато хто хотів його бачити в своїй команді, але Че Че вибрав Палмейрас. Свій вибір він пояснив тим, що головний тренер клубу - Кука - багато разів дзвонив Че Че, ще до закінчення сезону в чемпіонаті штату, і запрошував його в свою команду. Кука розгледів потенціал гравця і знав, як його правильно використовувати.

Роль Че Че в чемпіонському сезоні 2016 року переоцінити складно.

Че Че, який тільки з осені виступав за Палмейрас, був обраний експертами і журналістами в збірну сезону. Більш того, в голосуванні на кращого гравця року Данило Невес посів друге місце. Переміг Габріел Жезус, який зараз запалює в Манчестер Сіті.

Крім Жезуса і Че Че, в збірну сезону потрапили Робіньо і колишній гравець Динамо Дуду.

Че Че провів 37 матчів за Палмейрас, а його клуб виграв чемпіонат Бразилії. Середній бал у Данило - 6,24. Він зумів обійти багатьох досвідчених і куди більш відомих футболістів.

Місцеві журналісти і вболівальники захоплювалися грою півзахисника Палмейраса. Адже ще півроку тому Че Че грав за Аудакс і ніхто не міг навіть подумати про те, що він стане кращим гравцем майбутніх чемпіонів і другим гравцем усього чемпіонату.

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