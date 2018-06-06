Че Че прийде перемоги принесе: що потрібно знати про потенційного новачка Динамо. ВІДЕО
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За інформацією бразильських ЗМІ хавбек Палмейраса Че Че найближчими днями стане гравцем київського Динамо.
Даніло дас Невес Піньейро або просто Че Че народився 30 серпня 1992 року в одному з найбідніших районів Сан-Паулу Гуаянасе.
Починав свій футбольний шлях Че Че в одній з місцевих спортивних шкіл.
У дитячому віці з Даніло намагалися зробити футзаліста, але його батько мріяв, що син стане видатним футболістом саме на зеленому газоні.
У Сан-Паулу щорічно проводиться захід, який в Бразилії називається "турнір супермаркетів" (великий дятий турнір, спонсором якого виступають супермаркети - ред.)
Саме через один із таких турнірів Че Че і потрапив у поле зору скаутів.
У 14 років Даніло підписав перший договір з футбольним клубом.
Своє прізвисько "Че Че" (футболіст схожий на мультяшного героя Че Че - ред) Данило отримав вже в академії Осаки в якій поряд з нашим героєм займалися такі зірки, як Рафаель Каріока та Паулінью.
Президентом Осаки був чемпіон світу в складі збірної Бразилії 2002 року Вампета.
Саме в той час Осаку перейменували в Аудакс.
Че Че дебютував тільки в 19 років у першій команді, навіть в такому слабкому клубі, як Аудакс. Він відразу ж завоював місце в стартовому складі і став користуватися довірою головного тренера. Але рівень клубу був настільки низьким, що за останні 10 років він тільки два сезони провів в бразильській Серії Д - четвертому за силою дивізіоні. Решта сезони команда грала, по суті, в аматорській лізі.
У 2014 році Даніло перйшов у ПортеПрету, яка щойно підвищилася в класі до бразильської Серії А.
По закінченню сезону Че Че повертається до Аудакса, але одразу ж іде в оренду в Боа Еспорте (Серія Б - ред). З 38 матчів Данило взяв участь тільки в трьох, а його клуб вилетів з Серії Б.
А потім сталася визначальна подія в кар'єрі 23-річного гравця.
Він вирішив не йти знову в оренду, а пограти за Аудакс в чемпіонаті штату. І не прогадав!
Його команда виступила просто феноменально, як для любителів. Аудакс не просто зайняв друге місце в штаті Пауліста і отримав право виступати в Кубку Бразилії і Серії Д. Команда Че Че в плей-офф чемпіонату штату спочатку розгромила гранд бразильського футболу Сан-Паулу з рахунком 4:1, а потім зіграла 2:2 з ще одним грандом - Корінтіансом. У серії пенальті більш вдалими виявилися любителі з Аудакс - 4:1.
Фінал складався з двох матчів. У протистоянні з Сантосом команда Че Че один матч зіграла 1:1, а в другому програла 0:1.
Че Че став найкращим гравцем своєї команди і одним з найкращих у турнірі.
У грі проти Корінтіанса Че Че забив феноменальний гол, а сам матч було визнано найкращим в Кубку Бразилії того сезону.
Даніло отримав ряд пропозицій від клубів бразильської Серії А.
Багато хто хотів його бачити в своїй команді, але Че Че вибрав Палмейрас. Свій вибір він пояснив тим, що головний тренер клубу - Кука - багато разів дзвонив Че Че, ще до закінчення сезону в чемпіонаті штату, і запрошував його в свою команду. Кука розгледів потенціал гравця і знав, як його правильно використовувати.
Роль Че Че в чемпіонському сезоні 2016 року переоцінити складно.
Че Че, який тільки з осені виступав за Палмейрас, був обраний експертами і журналістами в збірну сезону. Більш того, в голосуванні на кращого гравця року Данило Невес посів друге місце. Переміг Габріел Жезус, який зараз запалює в Манчестер Сіті.
Крім Жезуса і Че Че, в збірну сезону потрапили Робіньо і колишній гравець Динамо Дуду.
Че Че провів 37 матчів за Палмейрас, а його клуб виграв чемпіонат Бразилії. Середній бал у Данило - 6,24. Він зумів обійти багатьох досвідчених і куди більш відомих футболістів.
Місцеві журналісти і вболівальники захоплювалися грою півзахисника Палмейраса. Адже ще півроку тому Че Че грав за Аудакс і ніхто не міг навіть подумати про те, що він стане кращим гравцем майбутніх чемпіонів і другим гравцем усього чемпіонату.
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