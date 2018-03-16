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469 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.03.2018 12:05
Українські боксери можуть пропустити Олімпіаду, якщо не поїдуть на ЧС в Сочі
У зв'язку з виданням указу про заборону участі національних збірних команд України на спортивних заходах на території Росії, українські боксери можуть пропустити Олімпіаду-2020 на Токіо.
Справа в тому, що боксери з України не зможуть взяти участь в чемпіонаті світу-2019, який відбудеться в Сочі, а це ліцензійний турнір на Олімпійські ігри.
Отримати олімпійські ліцензії в складі "Українських отаманів" також неможливо, так як на даний момент клуб фактично не існує.
Єдиним шляхом потрапляння на Ігри залишаються інші ліцензійні турніри і професійна ліга APB, за умови, що вони будуть проводитися, пише tribuna.com.
Як відомо, раніше в Госдумі порадили українським спортсменам розглянути варіант переїзду в Росію.
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E-mail редакції: info@champion.com.ua
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