Суперник Ломаченка вважає українця найкращим боксером незалежно від вагової категорії

Хорхе Лінаресу 12 травня у Нью-Йорку буде протистояти найкращий боксер у світі - українець Василь Ломаченко.

Про це заявив венесуельський боксер в інтерв'ю.

"Зараз я маю із потрійною енергією готуватися до зустрічі із найкращим боксером у світі, незалежно від вагової категорії. Все готове для цього, залишається лише провести гарну підготовку. У мене є 8 тижнів", - цитує Лінареса BoxingScene.

Нагадаємо, Ломаченко вже розпочав свою підготовку, показавши відео із тренувального табору в Лос-Анджелесі.

Раніше Лінарес оригінально прокоментував майбутню зустріч із Ломаченком.