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337 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.03.2018 14:18
Суперник Ломаченка вважає українця найкращим боксером незалежно від вагової категорії
Хорхе Лінаресу 12 травня у Нью-Йорку буде протистояти найкращий боксер у світі - українець Василь Ломаченко.
Про це заявив венесуельський боксер в інтерв'ю.
"Зараз я маю із потрійною енергією готуватися до зустрічі із найкращим боксером у світі, незалежно від вагової категорії. Все готове для цього, залишається лише провести гарну підготовку. У мене є 8 тижнів", - цитує Лінареса BoxingScene.
Нагадаємо, Ломаченко вже розпочав свою підготовку, показавши відео із тренувального табору в Лос-Анджелесі.
Раніше Лінарес оригінально прокоментував майбутню зустріч із Ломаченком.
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