Бій-реванш Альвареса з Головкіним опинився під загрозою зриву

Бій-реванш Геннадія Головкіна з екс-чемпіоном світу в двох вагових категоріях мексиканцем Саулем Альваресом, який заплановано на 5 травня, опинився під загрозою зриву.

Причиною цьому стало те, що вже друга допінг-проба Альвареса виявилася позитивною, показавши наявність в його організмі слідів забороненого препарату кленбутеролу.

Через це Атлетична комісія штату Невада тимчасово відсторонила Альвареса від боксу, а остаточне рішення з приводу того, чи буде проведено його бій-реванш з Геннадієм Головкіним, буде прийнято 10 квітня, пише boxingnews.com.ua.