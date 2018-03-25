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342 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]25.03.2018 16:59
Бій-реванш Альвареса з Головкіним опинився під загрозою зриву
Бій-реванш Геннадія Головкіна з екс-чемпіоном світу в двох вагових категоріях мексиканцем Саулем Альваресом, який заплановано на 5 травня, опинився під загрозою зриву.
Причиною цьому стало те, що вже друга допінг-проба Альвареса виявилася позитивною, показавши наявність в його організмі слідів забороненого препарату кленбутеролу.
Через це Атлетична комісія штату Невада тимчасово відсторонила Альвареса від боксу, а остаточне рішення з приводу того, чи буде проведено його бій-реванш з Геннадієм Головкіним, буде прийнято 10 квітня, пише boxingnews.com.ua.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій