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26.03.2018  12:41

Ще один українець хоче битися з легендарним Пак'яо

Віктор Постол

Віктор Постол веде переговори про бій з Менні Пак'яо.

Про це розповів сам український боксер.

З ким хоче битися? Менні Пак'яо. Колись він готувався до бою з Крісом Алгієрі, і я йому допомагав як спаринг-партнер. Чудова людина, чемпіон світу в багатьох категоріях, дуже іменитий боксер", - сказав він.

"Зараз ведуться перемовини. Але я не впевнений, що він погодиться. Адже в мене зараз поясу немає, а він хотів би боксувати з титулованими", - цитує Постола mykyivregion.com.ua.

Раніше була інформація, що Пак'яо може зустрітися із боксером, якого колись нокаутував українець Постол.

Як відомо, раніше Василь Ломаченко назвав умови для проведення бою із Пак'яо.





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