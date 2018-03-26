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61 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 12:41
Ще один українець хоче битися з легендарним Пак'яо
|Віктор Постол
Віктор Постол веде переговори про бій з Менні Пак'яо.
Про це розповів сам український боксер.
З ким хоче битися? Менні Пак'яо. Колись він готувався до бою з Крісом Алгієрі, і я йому допомагав як спаринг-партнер. Чудова людина, чемпіон світу в багатьох категоріях, дуже іменитий боксер", - сказав він.
"Зараз ведуться перемовини. Але я не впевнений, що він погодиться. Адже в мене зараз поясу немає, а він хотів би боксувати з титулованими", - цитує Постола mykyivregion.com.ua.
Раніше була інформація, що Пак'яо може зустрітися із боксером, якого колись нокаутував українець Постол.
Як відомо, раніше Василь Ломаченко назвав умови для проведення бою із Пак'яо.
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