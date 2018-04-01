Промоутер висловився щодо суперпоєдинку Джошуа - Вайлдер

Поєдинок у суперважкій ваговій категорії, на кону якого буде стояти 5 чемпіонських титулів, може відбудится вже у 2018 році.

Про це заявив британський промоутер Едді Гірн, коментуючи можливість організації бою між своїем підопічним Ентоні Джошуа та американцем Деонтеєм Вайлдером.

"Цей бій має відбутися - через вимогу фанатів з'ясувати, хто ж є найкращим у суперважкому дивізіоні. Звісно, зараз у нас небагато часу на те, щоб провести цей поєдинок у 2018 році - через те, що боксери мають захищати свої титули у матчах із обов'язковими претендентами", - заявив Гірн в інтерв'ю Express Sport.

"Влітку WBA скоріше за все назове Повєткіна (російського боксера Алєксандра Повєткіна - ред.) обов'язковим претендентом на титул, тож у жовтні або листопаді Джошуа прийдеться битися із ним", - цитує промоутера BoxingScene.

При цьому Гірн додав, що можливо перед зустріччю із Вайлдером Ентоні Джошуа проведе якийсь бій в Америці - або із Брайантом Дженнінгсом, або із Джареллом Міллером. Проте, у разі, якщо сторони домовляться про бій Джошуа - Вайлдер, британський боксер не хоче битися за океаном.

Нагадаємо, що Джошуа став володарем чотирьох поясів після перемоги над новозеландцем Джеффом Паркером.

Після матчу, який відбувся у Кардіффі, Вайлдер вчергове викликав Джошуа на бій.