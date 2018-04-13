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13.04.2018  10:26

Російський боксер дав прогноз на бій Усик - Гассієв

Денис Лебедєв

Олександр Усик може виграти у Мурата Гассієва у фіналі WBSS за очками.

Таку думку вислови колишній чемпіон світу за версіями IBF і WBA в першій важкій вазі росіянин Дєніс Лебедєв.

"В даний момент я чекаю фінал WBSS. Згідно правил федерації ніхто не може бути абсолютним чемпіоном, поки не буде битися зі мною, або якщо хтось із них відмовиться, то WBA забирає цей титул і я його розігрую з претендентами", - сказав він.

Також Лебедєв прокоментував бій Усика і Гассієва.

"Тут є два варіанти: або Гассієв виграє достроково, або Усик за очками. Обидва дуже технічні боксери, тому бій буде цікавим в будь-якому випадку", - цитує боксера RT.

Раніше повідомлялося, що бій Усика із росіянином Гассієвим перенесено на літо.





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