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670 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.04.2018 10:26
Російський боксер дав прогноз на бій Усик - Гассієв
|Денис Лебедєв
Олександр Усик може виграти у Мурата Гассієва у фіналі WBSS за очками.
Таку думку вислови колишній чемпіон світу за версіями IBF і WBA в першій важкій вазі росіянин Дєніс Лебедєв.
"В даний момент я чекаю фінал WBSS. Згідно правил федерації ніхто не може бути абсолютним чемпіоном, поки не буде битися зі мною, або якщо хтось із них відмовиться, то WBA забирає цей титул і я його розігрую з претендентами", - сказав він.
Також Лебедєв прокоментував бій Усика і Гассієва.
"Тут є два варіанти: або Гассієв виграє достроково, або Усик за очками. Обидва дуже технічні боксери, тому бій буде цікавим в будь-якому випадку", - цитує боксера RT.
Раніше повідомлялося, що бій Усика із росіянином Гассієвим перенесено на літо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій