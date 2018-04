Бій Усика із росіянином Гассієвим перенесено на літо

Фінальний бій у рамках Всесвітньої боксерської суперсерії у важкій вазі між Олександром Усиком та Муратом Гассієвим перенесено.

Поки що не відомо, коли саме відбудеться бій, який було сплановано на 11 травня, проте організатори обіцяють провести його влітку.

"Зараз ми завершуємо формувати дати і арени для наших літніх фіналів. Це великі бої, і ми хочемо, щоб все було правильно ", - заявили промоутери Калле і Ніссе Зауерлянд на своїй сторінці у Twitter.

UPDATE: We are currently finalising the dates and venues for our summer #AliTrophy finals #UsykGassiev #GrovesSmith - these are massive finals and we want to get this just right! #WBSS pic.twitter.com/ocjkAUB0c2