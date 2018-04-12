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12.04.2018  22:18

Бій Усика із росіянином Гассієвим перенесено на літо

 Мурат Гассієв та Олександр Усик

Фінальний бій у рамках Всесвітньої боксерської суперсерії у важкій вазі між Олександром Усиком та Муратом Гассієвим перенесено. 

Поки що не відомо, коли саме відбудеться бій, який було сплановано на 11 травня, проте організатори обіцяють провести його влітку. 

"Зараз ми завершуємо формувати дати і арени для наших літніх фіналів. Це великі бої, і ми хочемо, щоб все було правильно ", - заявили промоутери Калле і Ніссе Зауерлянд на своїй сторінці у Twitter.

Отже, очевидно, що бій, який було заплановано у Джидді (Саудівська Аравія), може відбутися в іншому місці. Нагадаємо, що раніше про амбіції щодо проведення матчу у Росії заявили представники місцевої федерації боксу. 

Нагадаємо, що Усик розпочав підготовку до бою із Гассієвим у березні - вона проходить у Барселоні.

Раніше Усик заявив, що розпочне спаринги приблизно за 5 тижнів до бою





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