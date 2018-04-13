Лінарес впевнений у своїй перемозі над Ломаченком

Хорхе Лінарес

Хорхе Лінарес впевнений у своїй перемозі над Василем Ломаченком.

Про це він заявив, коменючи свою підготовку до поєдинку.

"Почуваюся все більш щасливим, веселим, впевненим в собі. Вірю, що зможу перемогти Ломаченка, оскільки я вірю в себе, свою команду, підготовку, все, що мене оточує і змушує відчувати себе впевненіше", - сказав він.

"Мені потрібно витратити якийсь час на адаптацію до Японії, тому що раніше я готувався в горах в Лас-Вегасі, це матиме вплив на нас. Кожен день ми проводимо гарну роботу і я відчуваю себе більш мотивованим. Хочу перемогти для своєї дочки, сім'ї, команди", - цитує Лінареса tribuna.com.

Як відомо, раніше Ломаченко показав сильний ролик в Instagram, як готується до бою з Лінаресом.

Крім того, була інформація, що Ломаченко запропонував Лінаресу парі на 200 тисяч доларів.