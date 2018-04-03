Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
861 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
03.04.2018  11:58

Ломаченко запропонував Лінаресу парі на 200 тисяч доларів

Василь Ломаченко

Український чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко запропонував Хорхе Лінарес парі з внеском в розмірі 100 000 доларів.

Про це він заявив, коментуючи інформацію про висловлювання Лінареса, який закликав усіх ставити на його перемогу в бою з українцем.

"Серйозно!? Багато людей можуть залишитися бездомними. Якщо він такий впевнений, то я пропоную парі - нехай поставить сам на себе 100 тисяч доларів, а я поставлю на себе. Хто переможе, той забере 200 тисяч", - сказав Василь.

"Я можу поставити і 200-300 тисяч, але у нього велика команда і частина гонорару піде не на його рахунок. Я боюся його розорити. Я готовий і на всі гроші зіграти, але сумніваюся, що він на це піде", - сказав Ломаченко в інтерв'ю ESNEWS.

Раніше була інформація, що Лінареса до бою з Ломаченком буде готувати його брат.

Також Ломаченко розповів, які труднощі в нього будуть в бою з Лінаресом.





Читай також
Лінареса до бою з Ломаченком буде готувати його брат
Лінарес: Я просто хочу заткнути Ломаченка
Ломаченко розповів, які труднощі в нього будуть в бою з Лінаресом
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
14:31
Футбол. Екс-динамівець продовжив контракт із бельгійським Кортрейком
14:10
Футбол. Нападник Шахтаря: Динамо багато руйнує у грі з нами, і мало створює
13:43
Футбол. Рональдіньо розповів, завдяки чому досягнув успіху в чемпіонаті Іспанії
13:23
Триатлон. Українка Єлістратова виборола золото на Кубку Африки
13:09
Футбол. Де Хеа вирішив залишитися в Манчестері
12:51
Футбол. Півзахисник Шахтаря вмовляє керівництво відпустити його в оренду
12:38
Футбол. Півзахисник Ворскли відновився від травми і тренується в загальній групі
12:24
Біатлон. Бйордален про завершення кар'єри: Це мій останній сезон
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!