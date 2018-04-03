Ломаченко запропонував Лінаресу парі на 200 тисяч доларів
|Василь Ломаченко
Український чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко запропонував Хорхе Лінарес парі з внеском в розмірі 100 000 доларів.
Про це він заявив, коментуючи інформацію про висловлювання Лінареса, який закликав усіх ставити на його перемогу в бою з українцем.
"Серйозно!? Багато людей можуть залишитися бездомними. Якщо він такий впевнений, то я пропоную парі - нехай поставить сам на себе 100 тисяч доларів, а я поставлю на себе. Хто переможе, той забере 200 тисяч", - сказав Василь.
"Я можу поставити і 200-300 тисяч, але у нього велика команда і частина гонорару піде не на його рахунок. Я боюся його розорити. Я готовий і на всі гроші зіграти, але сумніваюся, що він на це піде", - сказав Ломаченко в інтерв'ю ESNEWS.
Раніше була інформація, що Лінареса до бою з Ломаченком буде готувати його брат.
Також Ломаченко розповів, які труднощі в нього будуть в бою з Лінаресом.
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