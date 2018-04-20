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130 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.04.2018 12:00
Колишній тренер Тайсона ставить на Ломаченка в бою з Лінаресом
|Василь Ломаченко
Василь Ломаченко - фаворит в бою проти Хорхе Лінареса.
Про це заявив колишній тренер Майка Тайсона Ронні Шилдс.
"Я віддаю перевагу меншому хлопцеві, він може бути занадто швидким. Лінарес звик битися з суперниками, які стоять прямо перед ним, але з українцем такого не вийде", - сказав він.
"Буде важко знайти спаринг-партнера, який зможе переміщатися так само", - цитує Шилдса Xsport.
Як відомо, Лінарес впевнений у своїй перемозі над Ломаченком.
Також була інформація,що Ломаченко показав стиль ніндзя.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій