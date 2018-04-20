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20.04.2018  12:00

Колишній тренер Тайсона ставить на Ломаченка в бою з Лінаресом

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко - фаворит в бою проти Хорхе Лінареса.

Про це заявив колишній тренер Майка Тайсона Ронні Шилдс.

"Я віддаю перевагу меншому хлопцеві, він може бути занадто швидким. Лінарес звик битися з суперниками, які стоять прямо перед ним, але з українцем такого не вийде", - сказав він.

"Буде важко знайти спаринг-партнера, який зможе переміщатися так само", - цитує Шилдса Xsport.

Як відомо, Лінарес впевнений у своїй перемозі над Ломаченком.

Також була інформація,що Ломаченко показав стиль ніндзя.





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