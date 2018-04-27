Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
311 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.04.2018 10:45
Росіяни все ще сподіваються, що бій Усик - Гассієв відбудеться у Москві
Фінал змагань WBSS між українцем Олександром Усиком та росіянином Муратом Гассієвим може все ще відбутися у Москві.
Таку заяву зробив президент Федерації боксу РФ Умар Кремльов.
"Усе буде ясно на наступному тижні. Поки я не готовий сказати, де пройде бій, але ми доклали усіх зусиль задля того, щоб він був в Москві. Рішення приймає суперсерія. Так що ми просто чекаємо", - цитує Кремльова Спорт-Експрес.
Нагадаємо, раніше Усик відмовився битися із Гассієвим у Росії.
Також негативні заяви щодо Москви та Росії та бою Усик - Гассієв загалом зробив і відомий промоутер.
Цікаво, що раніше з'явилася інформація, що бій відбудеться, як і було раніше заплановано, у Саудівській Аравії.
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