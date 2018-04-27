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27.04.2018  10:45

Росіяни все ще сподіваються, що бій Усик - Гассієв відбудеться у Москві

 

Фінал змагань WBSS між українцем Олександром Усиком та росіянином Муратом Гассієвим може все ще відбутися у Москві. 

Таку заяву зробив президент Федерації боксу РФ Умар Кремльов. 

"Усе буде ясно на наступному тижні. Поки я не готовий сказати, де пройде бій, але ми доклали усіх зусиль задля того, щоб він був в Москві. Рішення приймає суперсерія. Так що ми просто чекаємо", - цитує Кремльова Спорт-Експрес.

Нагадаємо, раніше Усик відмовився битися із Гассієвим у Росії

Також негативні заяви щодо Москви та Росії та бою Усик - Гассієв загалом зробив і відомий промоутер.

Цікаво, що раніше з'явилася інформація, що бій відбудеться, як і було раніше заплановано, у Саудівській Аравії.





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