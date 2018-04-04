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04.04.2018  00:12

Шанс для українця: Альварес відмовився від бою із Головкіним

 Сергій Дерев'янченко очікує на свій шанс

Мексиканець Сауль Альварес відмовився від поєдинку із Геннадієм Головкіним з Казахстану, який мав відбутися 5 травня у Лас-Вегасі. 

Про це повідомив президент промоутерської компанії Golden Boy Promotions Ерік Гомес. 

Так, стало відомо, що Golden Boy Promotions отримала повідомлення від Спортивної комісії Невади (NSAC), що Сауль Альварес навряд чи буде допущений до бою - у його допінг-пробі був виявлений заборонений препарат кленбутерол.

Повідомляється, що 18 квітня буде визначено остаточну долю поєдинку. Цілком ймовірно, що він відбудеться, але вже восени. 

Проте, як відомо, Головкін не планував відпочивати, якщо Альвареса все-таки відсторонять від бою. Тож, цілком ймовірно, що 5 травня казахстанець зустрінеться із українцем Сергієм Дерев'янченком, який є обов'язковим претендентом на пояс IBF.

Також крім українця на зустріч із Головкіним претендує Деметріус Андраде, Гарі О’Салліван та Ямагучі Фалькао, повідомляє BoxingScene.

Зазначимо, що Головкін - чемпіон світу у першій середній вазі (до 72,6 кг) за версією IBF/IBO/WBC/WBA.

Раніше повідомлялося, що в українця виникли складнощі з проведенням наступного бою.

Також промоутер Дерев'янченко заявив, що його боксер готовий до зустрічі із Головкіним.





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