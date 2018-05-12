Стало відомо, скільки важить Ломаченко перед першим поєдинком у легкій категорії

Василь Ломаченко та Хорхе Лінарес

Напередодні поєдинку за звання чемпіона світу WBA у легкій вазі (до 61,2 кг) між Василем Ломаченком та Хорхе Лінаресом відбулася церемонія зважування.

Так, стало відомо, що обидва боксери показали на вагах однакові результати - 61,05 кг.

Додамо, що при цьому Лінарес переважає Ломаченка за зростом.

Нагадаємо, що це буде перший бій Ломаченка у легкій ваговій категорії. Раніше він спромігся завоювати титули чемпіона світу за версією WBO у двох нижчих дивізіонах - до 57,2 та 59,0 кг.

Бій Ломаченко - Лінарес відбудеться у Нью-Йорку 12 травня у Медісон Сквер Гарден. Розпочнеться головний поєдинок вечора приблизно о 6 ранку за київським часом 13 травня.

Раніше промоутер Ломаченка Боб Арум підкреслив, що зміна вагової категорії та габарити Лінареса можуть стати проблемою для Ломаченка, проте він впорається із цим.