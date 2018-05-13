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13.05.2018  20:20

На момент нокауту в бою Ломаченко - Лінарес була нічия

 

Згідно з офіційними картами суддів, на момент нокауту в десятому раунді в бою Василь Ломаченко - Хорхе Лінарес була нічия.

У одного судді з рахунком 86:84 лідирував Лінарес, в іншого з таким же рахунком попереду був Ломаченко, а третій віддавав нічию з рахунком 85:85.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко вперше у кар'єрі побував у нокдауні.





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