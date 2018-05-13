На момент нокауту в бою Ломаченко - Лінарес була нічия

Згідно з офіційними картами суддів, на момент нокауту в десятому раунді в бою Василь Ломаченко - Хорхе Лінарес була нічия.

У одного судді з рахунком 86:84 лідирував Лінарес, в іншого з таким же рахунком попереду був Ломаченко, а третій віддавав нічию з рахунком 85:85.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко вперше у кар'єрі побував у нокдауні.