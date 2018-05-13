Ломаченко вперше у кар'єрі побував у нокдауні. ВІДЕО
|Хорхе Лінарес та Василь Ломаченко
Рано вранці за київським часом 13 травня Василь Ломаченко завоював титул чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі (до 61,2 кг).
30-річний українець у 10-му раунді важкого поєдинку нокаутував венесуельця Хорхе Лінареса.
Цікаво, що вперше у своїй кар'єрі у цьому поєдинку Ломаченко потрапив у нокдаун - у 6-му раунді він пропустив короткий правий удар від суперника та опинився на канвасі.
Правда Василь миттєво підвівся та продовжив бій.
Пропонуємо вашій увазі відео історичного моменту.
30-річний українець здобув 11 перемогу у 12 боях на профірингу. Для Лінареса це четверта поразка у кар'єрі.
Цікаво, що бої Ломаченка завершуються достроково вже увосьме поспіль.
Раніше у мережу потрапило відео нокауту Лінареса у бою з Ломаченком.
Перемігши Лінареса, Ломаченко став автором унікального досягнення у світовому боксі.
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