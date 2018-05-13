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13.05.2018  08:07

Ломаченко вперше у кар'єрі побував у нокдауні. ВІДЕО

 Хорхе Лінарес та Василь Ломаченко

Рано вранці за київським часом 13 травня Василь Ломаченко завоював титул чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі (до 61,2 кг).

30-річний українець у 10-му раунді важкого поєдинку нокаутував венесуельця Хорхе Лінареса

Цікаво, що вперше у своїй кар'єрі у цьому поєдинку Ломаченко потрапив у нокдаун - у 6-му раунді він пропустив короткий правий удар від суперника та опинився на канвасі. 

Правда Василь миттєво підвівся та продовжив бій. 

Пропонуємо вашій увазі відео історичного моменту. 

30-річний українець здобув 11 перемогу у 12 боях на профірингу. Для Лінареса це четверта поразка у кар'єрі.

Цікаво, що бої Ломаченка завершуються достроково вже увосьме поспіль. 

Раніше у мережу потрапило відео нокауту Лінареса у бою з Ломаченком.

Перемігши Лінареса, Ломаченко став автором унікального досягнення у світовому боксі.





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