Ломаченко вперше у кар'єрі побував у нокдауні. ВІДЕО

Хорхе Лінарес та Василь Ломаченко

Рано вранці за київським часом 13 травня Василь Ломаченко завоював титул чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі (до 61,2 кг).

30-річний українець у 10-му раунді важкого поєдинку нокаутував венесуельця Хорхе Лінареса.

Цікаво, що вперше у своїй кар'єрі у цьому поєдинку Ломаченко потрапив у нокдаун - у 6-му раунді він пропустив короткий правий удар від суперника та опинився на канвасі.

Правда Василь миттєво підвівся та продовжив бій.

Пропонуємо вашій увазі відео історичного моменту.

30-річний українець здобув 11 перемогу у 12 боях на профірингу. Для Лінареса це четверта поразка у кар'єрі.

Цікаво, що бої Ломаченка завершуються достроково вже увосьме поспіль.

Раніше у мережу потрапило відео нокауту Лінареса у бою з Ломаченком.

Перемігши Лінареса, Ломаченко став автором унікального досягнення у світовому боксі.