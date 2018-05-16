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29 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.05.2018 18:55
Бій Усик - Гассієв може відбутися 21 липня
|Олександр Усик і Мурат Гассієв
Фінал World Boxing Super Series між Олександром Усиком і Муратом Гассіевим відбудеться 21 липня.
Про це повідомив журналіст UCNLive Маріо Лопес.
"21 липня - дата, яку я чув для бою Усик - Гассієв. Але нічого не чув про арену або місто", - написав Лопес у твіттері.
Нагадаємо, що росіяни все ще сподіваються, що бій Усик - Гассієв відбудеться в Москві.
Раніше повідомлялося, що фінальний бій між Усиком та росіянином Муратом Гассієвим мав відбутися 11 травня у Саудівській Аравії, проте його було перенесено через те, що Усик отримав травму руки.
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