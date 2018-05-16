Бій Усик - Гассієв може відбутися 21 липня

Олександр Усик і Мурат Гассієв

Фінал World Boxing Super Series між Олександром Усиком і Муратом Гассіевим відбудеться 21 липня.

Про це повідомив журналіст UCNLive Маріо Лопес.

"21 липня - дата, яку я чув для бою Усик - Гассієв. Але нічого не чув про арену або місто", - написав Лопес у твіттері.

Нагадаємо, що росіяни все ще сподіваються, що бій Усик - Гассієв відбудеться в Москві.

Раніше повідомлялося, що фінальний бій між Усиком та росіянином Муратом Гассієвим мав відбутися 11 травня у Саудівській Аравії, проте його було перенесено через те, що Усик отримав травму руки.