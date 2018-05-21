Постол вперше зустрівся зі своїм майбутнім суперником

Віктор Постол

У шотландському Глазго відбулася перша дуель поглядів українця Віктора Постола і його наступного суперника Джоша Тейлора.

Зустріч пройшла біля входу на SSE Hydro Arena, де 23 червня відбудеться поєдинок між нашим боксером і англійцем.

Нагадаємо, поєдинок Постол - Тейлор визначить обов'язкового претендента на титул чемпіона світу в першій напівсередній вазі за версією WBC.

Як відомо, Постол хоче битися з Пак'яо.