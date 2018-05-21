Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
120 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.05.2018 14:33
Постол вперше зустрівся зі своїм майбутнім суперником
|Віктор Постол
У шотландському Глазго відбулася перша дуель поглядів українця Віктора Постола і його наступного суперника Джоша Тейлора.
Зустріч пройшла біля входу на SSE Hydro Arena, де 23 червня відбудеться поєдинок між нашим боксером і англійцем.
Нагадаємо, поєдинок Постол - Тейлор визначить обов'язкового претендента на титул чемпіона світу в першій напівсередній вазі за версією WBC.
Як відомо, Постол хоче битися з Пак'яо.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій