Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
274 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 14:46
Усик і Гассієв битимуться 21-го липня
Олександр Усик і Мурат Гассієв проведуть бій 21-го липня.
Про це розповів тренер росіянина Абель Санчес.
"Мені сказали, що бій запланований на 21-е липня. Але місце поки не призначене. Просто безумство", - цитує Санчеса tribuna.com.
Як відомо, раніше президент WBC назвав фаворита бою Усик - Гассієв.
Раніше було названо міста, де може відбутися супербій.
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