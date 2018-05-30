Усик і Гассієв битимуться 21-го липня

Олександр Усик і Мурат Гассієв проведуть бій 21-го липня.

Про це розповів тренер росіянина Абель Санчес.

"Мені сказали, що бій запланований на 21-е липня. Але місце поки не призначене. Просто безумство", - цитує Санчеса tribuna.com.

Як відомо, раніше президент WBC назвав фаворита бою Усик - Гассієв.

Раніше було названо міста, де може відбутися супербій.