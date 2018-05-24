Усик - Гассієв: названо міста, де може відбутися супербій
Фінал WBSS між українцем Олександром Усиком та росіянином Муратом Гассієвим може відбутися у Латвії, Великій Британії, Росії та навіть Австралії.
Про це повідомив голова Федерації боксу Росії, представник Гассієва Умар Кремльов.
"Ми зробили пропозицію WBSS про проведення бою у Москві", - розповів Кремльов.
"Тепер керівництво суперсерії проведе нараду всередині компанії і прийме рішення. Крім Москви є варіанти - Рига, Велика Британія, Австралія. Рішення повинно бути прийнято на наступному тижні - у понеділок або вівторок", - цитує представника Гассієва ТАСС.
Нагадаємо, спочатку бій Гассієв та Усика був намічений на 11 травня і мав відбутися в Саудівській Аравії, у Джидді, але поєдинок перенесений через травму українського боксера.
Додамо, що Гассієв - чемпіон світу за версіями IBF і WBA. У його активі 26 перемог, з них 19 - нокаутом, і жодної поразки. На рахунку чемпіона WBO і WBC Усика 14 перемог, 11 - нокаутом, і також жодної поразки.
Раніше Усик висловився категорично проти проведення поєдинку у Москві.
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