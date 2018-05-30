Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
570 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 23:16
Ломаченко перебуває в гарному гуморі після операції. ФОТО
|Василь Ломаченко після операції
Чемпіон світу Василь Ломаченко переніс операцію на плечі.
Зараз український боксер відновлюється після хірургічного втручання і вже показав перше фото.
Нагадаємо, що Ломаченко пошкодив плече 12 травня в другому раунді бою проти Хорхе Лінареса.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій