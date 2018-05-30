Ломаченко перебуває в гарному гуморі після операції. ФОТО

Василь Ломаченко після операції

Чемпіон світу Василь Ломаченко переніс операцію на плечі.

Зараз український боксер відновлюється після хірургічного втручання і вже показав перше фото.

Нагадаємо, що Ломаченко пошкодив плече 12 травня в другому раунді бою проти Хорхе Лінареса.

Також Ломаченко повідомив, коли повернеться в ринг.