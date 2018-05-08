В Америці розповіли, у чому Ломаченко вже перевершив великих та легендарних боксерів

Василь Ломаченко зустрінеться із Хорхе Лінаресом у тому місці, де так і не провели свої бої такі визнані майстри як Менні Пак'яо та Флойд Мейвезер.

Про те, що боксувати у великому залі легендарного Madison Square Garden у Нью-Йорку, - велике досягнення для Ломаченка, заявив його промоутер Боб Арум.

"Боксувати у Театрі Медісон Сквер Гарден це одне, там справді гарне місце (саме у цьому залі Ломаченко переміг кубинця Гільєрмо Рігондо - ред.), проте проводити бій у великому залі MSG - то геть інше. Там боксував Мохамед Алі, Оскар де ла Хойа, а от Мігель Котто, Менні Пак'яо та Флойд Мейвезер так і не отримали таку можливість", - каже Арум.

"Тож це безперечно досягнення для Ломаченка і для кожного іншого боксера", - цитує голову Top Rank видання Boxingscene.

Нагадаємо, Ломаченко вже завершив підготовку до бою, який відбудеться 12 травня.

Раніше Лінарес заявив, що у нього є все, щоб перемогти Ломаченка.

Додамо, що раніше прогноз на бій Ломаченко - Лінарес дав колишній тренер Майка Тайсона.