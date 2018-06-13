Промоутер Усика: Сашко готується до бою з Гассієвим на 21 липня





Олександр Усик готується до бою із росіянином Муратом Гассієвим, який попередньо відбудеться 21 липня.

Про це в ексклюзивному коментарі для Чемпіона заявив промоутер чемпіона світу у важкій вазі за версією WBO та WBC Олександр Красюк, коментуючи інформацію про те, що нібито Гассієв замість бою із Усиком зустрінеться із американцем Ендрю Табіті.

"Чесно кажучи, я теж, як і усі прочитав цю новину в інтернеті. І вона справді здивувала, і, я хочу сказати, не лише нас. Ми спілкувалися із тренером Гассієва, вони готуються до поєдинку з Усиком. Наразі не можу сказати, звідки взялася така інформація, адже сьогодні ми ще не зв'язувалися із організаторами, тобто WBSS", - заявив Красюк.

Також промоутер відповів на запитання, коли визначиться точна дата та місце проведення поєдинку.

"Ми дуже сподіваємося на це останні два тижні. Усик тренується та готується на 21 липня. Де саме проходить тренувальній табір? Поки що це секрет. Може сказати, що Сашко проводить тренування по повним ходом та перебуває як-то кажуть у повному заряді. Найближчим часом у нього вже розпочнуться спаринги. Виходить так, що поки час на нас не давить. Якщо нам оголосять іншу дату чи місце, для нас це не матиме особливого значення", - резюмував Красюк.

Нагадаємо, спершу бій Гассієв та Усика був намічений на 11 травня і мав відбутися в Саудівській Аравії, у Джидді, але поєдинок перенесений через травму українського боксера. Українець відновлювався від пошкодження до кінця весни.

Раніше було названо міста, де може відбутися супербій.