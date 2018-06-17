Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
121 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 23:49
Далакян переміг Тайєна технічним нокаутом
|Артем Далакян
Українець Артем Далакян захистив титул чемпіона світу WBA у найлегшій вазі.
Його суперником був Сірічаі Тайєн з Тайланду. Далакян виграв технічним нокаутом у 8-му раунді.
Також українець тричі відправляв суперника в нокдаун - у 5-му, 7-му і 8-му раунді.
Український боксер вперше захистив чемпіонський пояс у Києві, зустріч пройшла в КВЦ Парковий, ринг і трибуни були встановлені на вертолітному майданчику, пише Трибуна.
Нагадаємо, що Далакян спрогнозував результат свого наступного поєдинку.
Раніше Далакян і Тайєн зважилися перед боєм за звання чемпіона світу у Києві. ВІДЕО.
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