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17.06.2018  23:49

Далакян переміг Тайєна технічним нокаутом

Артем Далакян

Українець Артем Далакян захистив титул чемпіона світу WBA у найлегшій вазі.

Його суперником був Сірічаі Тайєн з Тайланду. Далакян виграв технічним нокаутом у 8-му раунді.

Також українець тричі відправляв суперника в нокдаун - у 5-му, 7-му і 8-му раунді.

Український боксер вперше захистив чемпіонський пояс у Києві, зустріч пройшла в КВЦ Парковий, ринг і трибуни були встановлені на вертолітному майданчику, пише Трибуна.

Нагадаємо, що Далакян спрогнозував результат свого наступного поєдинку.

Раніше Далакян і Тайєн зважилися перед боєм за звання чемпіона світу у Києві. ВІДЕО.





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