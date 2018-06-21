В РФ гарантують Усику повну безпеку

Олександр Усик

В РФ гарантують безпеку українському боксеру Олександру Усику, який зустрінеться з Муратом Гассієвим в Москві.

Про це заявив генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов.

"Олександр нічого додатково не просив, тільки щодо безпеки. Але безпеку ми гарантуємо, що не буде ніяких проблем", - сказав Кремлев у коментарі ТАСС.

Як відомо, бій Гассієва і Усика пройде 21 липня в Олімпійському.

Додамо, що Усик і Гассієв у будь-якому випадку проведуть реванш.