Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
156 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 21:07
В РФ гарантують Усику повну безпеку
|Олександр Усик
В РФ гарантують безпеку українському боксеру Олександру Усику, який зустрінеться з Муратом Гассієвим в Москві.
Про це заявив генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов.
"Олександр нічого додатково не просив, тільки щодо безпеки. Але безпеку ми гарантуємо, що не буде ніяких проблем", - сказав Кремлев у коментарі ТАСС.
Як відомо, бій Гассієва і Усика пройде 21 липня в Олімпійському.
Додамо, що Усик і Гассієв у будь-якому випадку проведуть реванш.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій