Беринчик виїхав із роздягальні на коні та переміг колумбійця. ВІДЕО

Денис Беринчик

Чемпіон WBO Oriental у легкій вазі Денис Беринчик переміг колумбійця Хосе Луїса Прієто.

Українець здобув перемогу технічним нокаутом. Суперник не вийшов на 6-й раунд.

Беринчик виїхав на бій з роздягальні на коні.

Раніше перемогу здобув Олег Малиновський.

Нагадаємо, що 21 липня Усик проведе бій із Гассієвим.