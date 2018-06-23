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367 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.06.2018 23:12
Беринчик виїхав із роздягальні на коні та переміг колумбійця. ВІДЕО
|Денис Беринчик
Чемпіон WBO Oriental у легкій вазі Денис Беринчик переміг колумбійця Хосе Луїса Прієто.
Українець здобув перемогу технічним нокаутом. Суперник не вийшов на 6-й раунд.
Беринчик виїхав на бій з роздягальні на коні.
Раніше перемогу здобув Олег Малиновський.
Нагадаємо, що 21 липня Усик проведе бій із Гассієвим.
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