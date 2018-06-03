Скандальний британець назвав братів Кличків лузерами

Володимир Кличко і Тайсон Ф'юрі

Брати Клички не можуть визнати поразку Володимира від Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив сам британець у коментарі BoxingScene.

"Віталій, ти кажеш, що я чемпіон по трештоку? Так, це так. Але це спрацювало з твоїм братом", - сказав він.



"Володимир постійно розмовляє про велич Ентоні Джошуа, тому що у них вийшов рівний бій. А про мене він не згадує, тому що ні разу навіть не влучив по мені. Наберіться мужності і скажіть правду. Досить бути лузерами", - цитує Ф'юрі nv.ua.

Як відомо, раніше британець зробив зухвалу заяву щодо Вайлдера та Джошуа.

Також була інформація, що Ф'юрі повернули боксерську ліцензію.