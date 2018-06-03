Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
236 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 22:11
Скандальний британець назвав братів Кличків лузерами
|Володимир Кличко і Тайсон Ф'юрі
Брати Клички не можуть визнати поразку Володимира від Тайсона Ф'юрі.
Про це заявив сам британець у коментарі BoxingScene.
"Віталій, ти кажеш, що я чемпіон по трештоку? Так, це так. Але це спрацювало з твоїм братом", - сказав він.
"Володимир постійно розмовляє про велич Ентоні Джошуа, тому що у них вийшов рівний бій. А про мене він не згадує, тому що ні разу навіть не влучив по мені. Наберіться мужності і скажіть правду. Досить бути лузерами", - цитує Ф'юрі nv.ua.
Як відомо, раніше британець зробив зухвалу заяву щодо Вайлдера та Джошуа.
Також була інформація, що Ф'юрі повернули боксерську ліцензію.
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