Тайсон Ф'юрі знову взявся за своє: британець зробив зухвалу заяву щодо Вайлдера та Джошуа

Тайсон Ф'юрі/Twitter

Для того, щоб вважатися справжніми чемпіонами світу Деонтею Вайлдеру та Ентоні Джошуа необхідно зустрітися з Тайсоном Ф'юрі та перемогти його.

Таку заяву зробив сам Ф'юрі.

"Титули - не те, що важливо для мене. Але вони (Джошуа та Вайлдер - ред.), їм потрібно те, що є у мене. Для того, щоб вважатися справжніми чемпіонами свого часу, їм необхідно зустрітися зі мною", - сказав Ф'юрі.

"Навіть Майк Тайсон, коли був непереможним чемпіоном, його не вважали таким. Адже йому необхідно було зустрітися із Спінксом (Майкл Спінкс - олімпійський чемпіон 1976, його бій із Тайсоном відбувся у 1988 році і завершився у першому раунді перемогою Тайсона - ред.). Я боксую для тих, хто не відчуває підтримки, хто засмучений та потребує чогось позитивного. Не треба здаватися - адже допомога - тут, поряд". - цитує британця BoxingScene.

Як відомо, Вайлдер та Джошуа можуть зустрітися в об'єднавчому поєдинку.

Нагадаємо, Ф'юрі вийде в ринг 9 червня - через майже 3 роки після несподіваної перемоги над Володимиром Кличком.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі повернули боксерську ліцензію.