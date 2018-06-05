Шварцнегер зайшов до Ломаченка і привітав з перемогою над Лінаресом. ВІДЕО

Арнольд Шварцнегер

Зірка Голлівуду Арнольд Шварцнегер зустрівся з чемпіоном світу з боксу Василем Ломаченком.

Це сталося під час реабілітації українця у США після операції на плечі.

Шварцнегер зайшов до кабінету і привітав Василя з перемогою над Хорхе Лінаресом.

На запитання зірки Термінатора про те, як Ломаченко провів залишок поєдинку з травмованим плечем, українець жартома відповів, що в нього є друга рука.

Нагадаємо, що Ломаченко пообідав з Сільвестром Сталлоне. ВІДЕО