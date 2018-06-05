Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
470 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.06.2018 19:55
Шварцнегер зайшов до Ломаченка і привітав з перемогою над Лінаресом. ВІДЕО
|Арнольд Шварцнегер
Зірка Голлівуду Арнольд Шварцнегер зустрівся з чемпіоном світу з боксу Василем Ломаченком.
Це сталося під час реабілітації українця у США після операції на плечі.
Шварцнегер зайшов до кабінету і привітав Василя з перемогою над Хорхе Лінаресом.
На запитання зірки Термінатора про те, як Ломаченко провів залишок поєдинку з травмованим плечем, українець жартома відповів, що в нього є друга рука.
Нагадаємо, що Ломаченко пообідав з Сільвестром Сталлоне. ВІДЕО
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