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05.06.2018  19:55

Шварцнегер зайшов до Ломаченка і привітав з перемогою над Лінаресом. ВІДЕО

Арнольд Шварцнегер

Зірка Голлівуду Арнольд Шварцнегер зустрівся з чемпіоном світу з боксу Василем Ломаченком.

Це сталося під час реабілітації українця у США після операції на плечі.

Шварцнегер зайшов до кабінету і привітав Василя з перемогою над Хорхе Лінаресом.

На запитання зірки Термінатора про те, як Ломаченко провів залишок поєдинку з травмованим плечем, українець жартома відповів, що в нього є друга рука.

Thanks for coming through @schwarzenegger 🤖 #teamLOMA

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 5 Июн 2018 в 8:58 PDT

Нагадаємо, що Ломаченко пообідав з Сільвестром Сталлоне. ВІДЕО





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