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08.06.2018  23:50

В оновленому рейтингу WBC Шабранський покращив позицію

WBC

В оновленому рейтингу Міжнародного боксерської ради (WBC) присутні десять українських боксерів.

Про це повідомляє офіційний сайт WBC.

Двоє з них є чемпіонами (Олександр Гвоздик - тимчасовий чемпіон), ще троє перебувають у топ-15, тому претендують на чемпіонський бій.

У порівнянні з минулим місяцем на одну позицію піднявся В'ячеслав Шабранський, а от Євген Хитров на одне місце опустився.

Українці в рейтингу WBC:

Чемпіон. Олександр Усик. Тяжка вага

- №23. Дмитро Кучер. Тяжка вага

Тимчасовий чемпіон. Олександр Гвоздик. напівважка вага

- №8. В'ячеслав Шабранський. напівважка вага

- №32. Раміль Гаджієв. суперсередня вага

- №14. Євген Хитров. Середня вага

- №34. Станіслав Скороход. Перша середня вага

- №1. Віктор Постол. Суперлегка вага

- №31. Олег Малиновський. напівлегка вага

- №30. Арнольд Хегай. напівлегка вага

Нагадуємо, Усик і Гассієв битимуться 21-го липня.

Крім того, стало відомо, який телеканал транслюватиме наступний бій Постола.





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