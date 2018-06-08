В оновленому рейтингу WBC Шабранський покращив позицію
|WBC
В оновленому рейтингу Міжнародного боксерської ради (WBC) присутні десять українських боксерів.
Про це повідомляє офіційний сайт WBC.
Двоє з них є чемпіонами (Олександр Гвоздик - тимчасовий чемпіон), ще троє перебувають у топ-15, тому претендують на чемпіонський бій.
У порівнянні з минулим місяцем на одну позицію піднявся В'ячеслав Шабранський, а от Євген Хитров на одне місце опустився.
Українці в рейтингу WBC:
Чемпіон. Олександр Усик. Тяжка вага
- №23. Дмитро Кучер. Тяжка вага
Тимчасовий чемпіон. Олександр Гвоздик. напівважка вага
- №8. В'ячеслав Шабранський. напівважка вага
- №32. Раміль Гаджієв. суперсередня вага
- №14. Євген Хитров. Середня вага
- №34. Станіслав Скороход. Перша середня вага
- №1. Віктор Постол. Суперлегка вага
- №31. Олег Малиновський. напівлегка вага
- №30. Арнольд Хегай. напівлегка вага
Нагадуємо, Усик і Гассієв битимуться 21-го липня.
Крім того, стало відомо, який телеканал транслюватиме наступний бій Постола.
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