Український шпажист здобув бронзу континентальної першості

Богдан Нікішин / НФФУ

Українець Богдан Нікішин здобув бронзову медаль чемпіонату Європи в Нові-Сад, Сербія.

Про це повідомляє офіційний сайт НФФУ.

Українець стартував у груповому раунді, вигравши чотири бої з шести, і продовжив виступ в турі прямого вибування під 36-м номером.

В 1/32 фіналу Нікішин вибив із боротьби Жомбора Баньяї з Угорщини (13:8), далі обіграв четвертий номер посіву Вадіма Анохіна з Росії (11:7), вирвав перемогу з мінімальною перевагою в протистоянні з італійцем Марко Фікерою (3:2) і розібрався з німцем Лукасом Беллманом (15:12).

У півфіналі український шпажист зазнав поразки від дворазового чемпіона світу Ніколая Новосьолова з Естонії з рахунком 9:10 і таким чином став бронзовим призером континентальної першості.

Для Нікішина ця бронза чемпіонату Європи стала другою в кар'єрі. У 2016 році в польському Торуні українець також був третім.

Нагадаємо, що Харлан виграла срібло Кубку світу в Тунісі.

Раніше чоловіча збірна України виграла бронзу на етапі Кубку світу в Парижі.