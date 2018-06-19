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19.06.2018  19:39

Україна зустрінеться з Росією у фіналі чемпіонату Європи

 

19 червня в Сербії відбудеться фінал чемпіонату Європи з фехтування.

За золоті нагороди позмагаються збірні України та Росії.

Збірну Уркаїни представляють Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Вороніна та Юлія Бакастова.

Початок - о 20:00.

Нагадаємо, що українці зупинилися за крок до медалей чемпіонату Європи.

Раніше повідомлялося, що український шпажист здобув бронзу континентальної першості.





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