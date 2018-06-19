Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
164 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 19:39
Україна зустрінеться з Росією у фіналі чемпіонату Європи
19 червня в Сербії відбудеться фінал чемпіонату Європи з фехтування.
За золоті нагороди позмагаються збірні України та Росії.
Збірну Уркаїни представляють Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Вороніна та Юлія Бакастова.
Початок - о 20:00.
Нагадаємо, що українці зупинилися за крок до медалей чемпіонату Європи.
Раніше повідомлялося, що український шпажист здобув бронзу континентальної першості.
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