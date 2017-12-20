Екс-динамівець допоміг Хетафе вдома перемогти Лас-Пальмас. Матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії

ЛаЛіга

В 17 турі чемпіонату Іспанії Хетафе вдома приймав Лас-Пальмас.

Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0, завдяки швидким голам Кала на 6-й хвилині та Дідьє на 15.

Зазначимо, що асистом у грі відзначився колишній захисник київского Динамо Вітуріну Антунеш.

Чемпіонат Іспанії

17 тур

20 грудня

Хетафе - Лас-Пальмас 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Кала, 2:0 15 Дідьє

Cala & Amath help @GetafeCF make it 13 points from a possible 15 won in their last 5 games at the Coliseum!#GetafeLasPalmas 2-0 pic.twitter.com/adz128ak9H — LaLiga (@LaLigaEN) 20 грудня 2017 р.

Реал Сосьєдад - Севілья 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 17 Мартінес, 1:1 – 44 Бен-Йеддер, 2:1 – 76 Субельдія, 3:1 – 90 Вела.

Нагадаємо, що напередодні Леванте та Лаганес переможця не виявили.