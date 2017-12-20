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21.12.2017  00:15

Екс-динамівець допоміг Хетафе вдома перемогти Лас-Пальмас. Матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії

ЛаЛіга

В 17 турі чемпіонату Іспанії Хетафе вдома приймав Лас-Пальмас.

Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0, завдяки швидким голам Кала на 6-й хвилині та Дідьє на 15.

Зазначимо, що асистом у грі відзначився колишній захисник київского Динамо Вітуріну Антунеш.

Чемпіонат Іспанії

17 тур

20 грудня

Хетафе - Лас-Пальмас 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Кала, 2:0 15 Дідьє

Реал Сосьєдад - Севілья  3:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 17 Мартінес, 1:1 – 44 Бен-Йеддер, 2:1 – 76 Субельдія, 3:1 – 90 Вела.

Нагадаємо, що напередодні Леванте та Лаганес переможця не виявили.

    І В Н П М О
  1 Барселона 16 13 3 0 42-7 42
  2 Атлетико 16 10 6 0 25-7 36
  3 Валенсія 16 10 4 2 36-16 34
  4 Реал 15 9 4 2 30-11 31
  5 Севілья 17 9 2 6 20-22 29
  6 Вільяреал 16 7 3 6 23-20 24
+3 7 Реал Сосьєдад 17 6 5 6 31-29 23
-1 8 Жирона 16 6 5 5 20-22 23
+3 9 Хетафе 17 6 4 7 22-17 22
+1 10 Леганес 16 6 3 7 12-14 21
-3 11 Бетіс 16 6 3 7 25-29 21
-3 12 Ейбар 16 6 3 7 18-28 21
  13 Леванте 17 4 8 5 16-22 20
  14 Сельта 16 5 3 8 27-24 18
  15 Атлетик 16 4 6 6 16-19 18
  16 Еспаньол 16 4 5 7 13-21 17
  17 Депортиво 16 4 3 9 18-31 15
  18 Алавес 16 4 0 12 12-25 12
  19 Малага 16 3 2 11 13-30 11
  20 Лас-Пальмас 17 3 2 12 13-38 11

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