73 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.12.2017 00:15
Екс-динамівець допоміг Хетафе вдома перемогти Лас-Пальмас. Матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії
|ЛаЛіга
В 17 турі чемпіонату Іспанії Хетафе вдома приймав Лас-Пальмас.
Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0, завдяки швидким голам Кала на 6-й хвилині та Дідьє на 15.
Зазначимо, що асистом у грі відзначився колишній захисник київского Динамо Вітуріну Антунеш.
Чемпіонат Іспанії
17 тур
20 грудня
Хетафе - Лас-Пальмас 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 6 Кала, 2:0 15 Дідьє
Cala & Amath help @GetafeCF make it 13 points from a possible 15 won in their last 5 games at the Coliseum!#GetafeLasPalmas 2-0 pic.twitter.com/adz128ak9H— LaLiga (@LaLigaEN) 20 грудня 2017 р.
Реал Сосьєдад - Севілья 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 17 Мартінес, 1:1 – 44 Бен-Йеддер, 2:1 – 76 Субельдія, 3:1 – 90 Вела.
Нагадаємо, що напередодні Леванте та Лаганес переможця не виявили.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|13
|3
|0
|42-7
|42
|2
|Атлетико
|16
|10
|6
|0
|25-7
|36
|3
|Валенсія
|16
|10
|4
|2
|36-16
|34
|4
|Реал
|15
|9
|4
|2
|30-11
|31
|5
|Севілья
|17
|9
|2
|6
|20-22
|29
|6
|Вільяреал
|16
|7
|3
|6
|23-20
|24
|+3
|7
|Реал Сосьєдад
|17
|6
|5
|6
|31-29
|23
|-1
|8
|Жирона
|16
|6
|5
|5
|20-22
|23
|+3
|9
|Хетафе
|17
|6
|4
|7
|22-17
|22
|+1
|10
|Леганес
|16
|6
|3
|7
|12-14
|21
|-3
|11
|Бетіс
|16
|6
|3
|7
|25-29
|21
|-3
|12
|Ейбар
|16
|6
|3
|7
|18-28
|21
|13
|Леванте
|17
|4
|8
|5
|16-22
|20
|14
|Сельта
|16
|5
|3
|8
|27-24
|18
|15
|Атлетик
|16
|4
|6
|6
|16-19
|18
|16
|Еспаньол
|16
|4
|5
|7
|13-21
|17
|17
|Депортиво
|16
|4
|3
|9
|18-31
|15
|18
|Алавес
|16
|4
|0
|12
|12-25
|12
|19
|Малага
|16
|3
|2
|11
|13-30
|11
|20
|Лас-Пальмас
|17
|3
|2
|12
|13-38
|11
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
20.12.2017
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua