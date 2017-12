Екс-динамівець допоміг Хетафе вдома перемогти Лас-Пальмас. Матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії

В 17 турі чемпіонату Іспанії Хетафе вдома приймав Лас-Пальмас.

Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0, завдяки швидким голам Кала на 6-й хвилині та Дідьє на 15.

Зазначимо, що асистом у грі відзначився колишній захисник київского Динамо Вітуріну Антунеш.

Чемпіонат Іспанії

17 тур

20 грудня

Хетафе - Лас-Пальмас 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Кала, 2:0 15 Дідьє

Cala & Amath help @GetafeCF make it 13 points from a possible 15 won in their last 5 games at the Coliseum!#GetafeLasPalmas 2-0 pic.twitter.com/adz128ak9H