Ібрагімович знову отримав травму

Златан Ібрагімович

Нападник Манчестер Юнайтед Златан Ібрагімович отримав травму коліна у матчі 20-го туру першості АПЛ проти Борнмута (2:2).

Саме через травму Ібрагімович не взяв участь у грі 21-го туру проти Саутгемптона (0:0).

За словами головного тренера МЮ Жозе Моуріньо, Ібрагімович пропустить приблизно один місяць.

The boss has revealed that @Ibra_official will be out of action for #MUFC for one month. pic.twitter.com/qrb60A3tU4 — Manchester United (@ManUtd) 30 грудня 2017 р.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Ібрагімович провів 7 матчів у всіх турнірах, забивши один гол.

Варто зазначити, що Ібрагімович повернувся на поле після тривалого відновлення від травми у середині листопада.

Раніше повідомлялося, що Ібрагімович проведе у МЮ ще один сезон.