Ібрагімович знову отримав травму

Нападник Манчестер Юнайтед Златан Ібрагімович отримав травму коліна у матчі 20-го туру першості АПЛ проти Борнмута (2:2).

Саме через травму Ібрагімович не взяв участь у грі 21-го туру проти Саутгемптона (0:0).

За словами головного тренера МЮ Жозе Моуріньо, Ібрагімович пропустить приблизно один місяць.

The boss has revealed that @Ibra_official will be out of action for #MUFC for one month. pic.twitter.com/qrb60A3tU4