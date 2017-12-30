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30.12.2017  23:56

Ібрагімович знову отримав травму

 Златан Ібрагімович

Нападник Манчестер Юнайтед Златан Ібрагімович отримав травму коліна у матчі 20-го туру першості АПЛ проти Борнмута (2:2).

Саме через травму Ібрагімович не взяв участь у грі 21-го туру проти Саутгемптона (0:0).

За словами головного тренера МЮ Жозе Моуріньо, Ібрагімович пропустить приблизно один місяць. 

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Ібрагімович провів 7 матчів у всіх турнірах, забивши один гол. 

Варто зазначити, що Ібрагімович повернувся на поле після тривалого відновлення від травми у середині листопада. 

Раніше повідомлялося, що Ібрагімович проведе у МЮ ще один сезон.
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