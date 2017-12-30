285 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.12.2017 23:56
Ібрагімович знову отримав травму
|Златан Ібрагімович
Нападник Манчестер Юнайтед Златан Ібрагімович отримав травму коліна у матчі 20-го туру першості АПЛ проти Борнмута (2:2).
Саме через травму Ібрагімович не взяв участь у грі 21-го туру проти Саутгемптона (0:0).
За словами головного тренера МЮ Жозе Моуріньо, Ібрагімович пропустить приблизно один місяць.
The boss has revealed that @Ibra_official will be out of action for #MUFC for one month. pic.twitter.com/qrb60A3tU4— Manchester United (@ManUtd) 30 грудня 2017 р.
Нагадаємо, у нинішньому сезоні Ібрагімович провів 7 матчів у всіх турнірах, забивши один гол.
Варто зазначити, що Ібрагімович повернувся на поле після тривалого відновлення від травми у середині листопада.
Раніше повідомлялося, що Ібрагімович проведе у МЮ ще один сезон.
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