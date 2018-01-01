603 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.01.2018 16:44
Динамо підпише Ротаня на півроку
|Руслан Ротань
Український півзахисник празької Славії Руслан Ротань може підписати контракт з Динамо до літа 2018 року.
Це пов'язано з тим, що зараз Сергій Рибалка виступає в Туреччині і по закінченню сезону повинен повернутися до складу Динамо.
Нагадаємо, Ротань вже провів 50 матчів і забив 5 голів за київську команду з 2005 по 2008 рік, пише "Динамомания".
Як відомо, Динамо вже підписало одного новачка взимку - ним став фланговий гравець Беньямін Вербич із Словенії.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua