Динамо підпише Ротаня на півроку

Руслан Ротань

Український півзахисник празької Славії Руслан Ротань може підписати контракт з Динамо до літа 2018 року.

Це пов'язано з тим, що зараз Сергій Рибалка виступає в Туреччині і по закінченню сезону повинен повернутися до складу Динамо.

Нагадаємо, Ротань вже провів 50 матчів і забив 5 голів за київську команду з 2005 по 2008 рік, пише "Динамомания".

Як відомо, Динамо вже підписало одного новачка взимку - ним став фланговий гравець Беньямін Вербич із Словенії.