Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
603 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
01.01.2018  16:44

Динамо підпише Ротаня на півроку

Руслан Ротань

Український півзахисник празької Славії Руслан Ротань може підписати контракт з Динамо до літа 2018 року.

Це пов'язано з тим, що зараз Сергій Рибалка виступає в Туреччині і по закінченню сезону повинен повернутися до складу Динамо.

Нагадаємо, Ротань вже провів 50 матчів і забив 5 голів за київську команду з 2005 по 2008 рік, пише "Динамомания".

Як відомо, Динамо вже підписало одного новачка взимку - ним став фланговий гравець Беньямін Вербич із Словенії.
Читай також
Ротань і Соболь отримали нового тренера
Ротань і Соболь залишилися без головного тренера
Ротань може залишити Славію


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
17:39
Футбол. Брайтон і Борнмут зіграли внічию. Матчі 22-го туру чемпіонату Англії
17:33
Футбол. Динамо планує підписати гравця збірної України до початку зимових зборів
16:53
Футбол. Український форвард залишає азербайджанський клуб
16:44
Футбол. Динамо підпише Ротаня на півроку
15:47
Футбол. Італійський клуб не готовий платити Бернарду стільки, скільки той отримує в Шахтарі
15:42
Бокс. Екс-чемпіон світу: Не думаю, що Гарсія на одному рівні з Ломаченком
15:26
Теніс. Цуренко також вийшла в друге коло турніру в Брісбені
14:26
Футбол. ПАОК орендує захисника Шахтаря?
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 


Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!