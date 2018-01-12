147 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.01.2018 19:00
Ротань: Я готовий грати на будь-якій позиції
|Руслан Ротань / ФК Динамо
Новачок київського Динамо Руслан Ротань готовий допомагати клубу в будь-якому амплуа.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
"Досвід завжди корисний, тим більше, що це була інша країна з іншим менталітетом. Але завжди тягне на батьківщину, хочеться бути вдома. "Динамо" - клуб, який не потребує гучних епітетах, я дуже щасливий і радий бути тут", - сказав футболіст.
"Передусім, змінився я сам. Є прислів'я: "Вік живи - вік навчаюсь", ось і я хочу прогресувати, працювати і бути корисним. Що стосується амплуа, я готовий грати на будь-якій позиції, де буду корисний і зможу принести користь команді", - запевнив Ротань.
Нагадаємо, що Динамо продовжило контракти з двома молодими футболістами.
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