Роман Санжар отримав приз найкращого тренера УПЛ 2017 року

Зліва направо: Олександр Рябоконь, Роман Санжар та Олег Федорчук

Керманич донецького Олімпіка Роман Санжар став найкращим тренером УПЛ за версією Всеукраїнського об'єднання тренерів.

У Києві відбулася щорічна церемонія нагородження лауреатів щорічної премії Об'єднання за спортивні досягнення у професіональних лігах 2017 року.

Відзнаку переможцю вручав легендарний динамівець Леонід Буряк.

Відзнаку Найкращий тренер України 2017 року в Другій лізі головний тренер Енергії (Нова Каховка) Олег Федорчук отримав з рук Павла Яковенка.

Нагороду Найкращий тренер України 2017 року в Першій лізі головному тренеру Десни (Чернігів) Олександру Рябоконю вручав технічний директор ФФУ Олег Протасов, пише офіційний сайт ФФУ.

Нагадаємо, що Роман Санжар продовжив контракт з Олімпіком.