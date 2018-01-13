70 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.01.2018 23:26
Роман Санжар отримав приз найкращого тренера УПЛ 2017 року
|Зліва направо: Олександр Рябоконь, Роман Санжар та Олег Федорчук
Керманич донецького Олімпіка Роман Санжар став найкращим тренером УПЛ за версією Всеукраїнського об'єднання тренерів.
У Києві відбулася щорічна церемонія нагородження лауреатів щорічної премії Об'єднання за спортивні досягнення у професіональних лігах 2017 року.
Відзнаку переможцю вручав легендарний динамівець Леонід Буряк.
Відзнаку Найкращий тренер України 2017 року в Другій лізі головний тренер Енергії (Нова Каховка) Олег Федорчук отримав з рук Павла Яковенка.
Нагороду Найкращий тренер України 2017 року в Першій лізі головному тренеру Десни (Чернігів) Олександру Рябоконю вручав технічний директор ФФУ Олег Протасов, пише офіційний сайт ФФУ.
Нагадаємо, що Роман Санжар продовжив контракт з Олімпіком.
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