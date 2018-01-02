Динамо може придбати екс-форварда Ювентуса
Київське Динамо активно цікавиться 24-річним екс-форвардом італійського Ювентуса Річмондом Боак'є
Про це повідомляє SportsworldGhana.
Кияни готові в січні підписати Річмонда на заміну Дьємерсі Мбокані, контракт якого завершується в 2018 році.
Річмонд Боак'є став справжнім відкриттям сезону 2017/18.
Ганський форвард забив 23 голи і віддав 3 гольові паси у 28 матчах за Црвену Звезду в чемпіонаті Сербії та Лізі Європи. Загалом за клуб і збірну Боак'є наколотив 45 голів у 2017-му році, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що крім старої сенйори нападник раніше виступав за Сассуоло, Аталанту, Дженоа та іспанський Ельче.
Нагадаємо, що напередодні Динамо продовжило контракти з двома молодими захисниками.
Також була інформація, що Олександр Караваєв може перейти в Динамо вже в найближчі дні.
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