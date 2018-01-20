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20.01.2018  22:10

Гвардіола: Зінченко провів чудовий перший тайм проти Ньюкасла

 

Українець Олександр Зінченко добре проявив себе у матчі 24-го туру АПЛ Манчестер Сіті - Ньюкасл (3:1)

Зінченко вперше вийшов на поєдинок чемпіонату у стартовому складі, зіграв усі 90 хвилин та діяв агресивно, особливо у першому таймі, зізнався після матчу керманич Сіті Хосеп Гвардіола. 

"У першому таймі Зінченко чудово проявив себе. Ми просили його грати агресивно", - заявив на післяматчевій прес-конференції Пеп.  

"ВІн талановитий гравець і зараз у нього з'явився шанс проявити себе, тому що травми отримали Бенджамін Менді та Фабіан Делф", - цитує керманича прес-служба клубу.

Також Гвардіола додав, що Зінченко є улюбленцем усієї команди, позаяк весь час посміхається.

Раніше повідомлялося, що Зінченко так і не вийшов на поле на матч проти Ліверпуля, в якому Ман Сіті зазнав поразки 3:4.

Також Зінченко потрапив до збірної перших півфіналів Кубка ліги за версією WhoScored.


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