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29.01.2018  09:23

По стопах Бекхема: у зіркового гравця МЮ з'явився несподіваний варіант у кар'єрі

 Златан Ібрагімович/manuntd.com

Нападник Манчестер Юнайтед може продовжити кар'єру у Лос-Анджелес Гелаксі. 

Такий варіант для 36-річного шведа виник через те, що МЮ придбав у Арсенала нападника Алексіса Санчеса, і тепер Ібрі буде важкувато конкурувати із чілійцем за місце в основі. 

Цікаво, що Златан міг опинитися в американській лізі ще влітку, проте тоді він підписав новий контракт із червоними дияволами. 

Нагадаємо, що у Лос-Анджелесі в свій час виступав інший зірковий нападник Манчестер Юнайтед Девід Бекхем.

Раніше повідомлялося, що уругваєць Едісон Кавані побив рекорд результативності, який Ібрагімович встановив у ПСЖ.

Нагадаємо, Ібрагімович отримав травму наприкінці грудня 2017 року.
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