48 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.01.2018 09:23
По стопах Бекхема: у зіркового гравця МЮ з'явився несподіваний варіант у кар'єрі
|Златан Ібрагімович/manuntd.com
Нападник Манчестер Юнайтед може продовжити кар'єру у Лос-Анджелес Гелаксі.
Такий варіант для 36-річного шведа виник через те, що МЮ придбав у Арсенала нападника Алексіса Санчеса, і тепер Ібрі буде важкувато конкурувати із чілійцем за місце в основі.
Цікаво, що Златан міг опинитися в американській лізі ще влітку, проте тоді він підписав новий контракт із червоними дияволами.
Нагадаємо, що у Лос-Анджелесі в свій час виступав інший зірковий нападник Манчестер Юнайтед Девід Бекхем.
Раніше повідомлялося, що уругваєць Едісон Кавані побив рекорд результативності, який Ібрагімович встановив у ПСЖ.
Нагадаємо, Ібрагімович отримав травму наприкінці грудня 2017 року.
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