717 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.01.2018 20:19
Перуанець повідомив про підписання контракту із Динамо
|Карлос Самбрано/ПАОК
Захисник збірної Перу Карлос Самбрано заявив про підписання контракту із Динамо.
Про це футболіст розповів в інтерв'ю виданню Libero.pe.
"Я пройшов медогляд та підписав 4-річний контракт. Щойно приїхав у Мадрид і згодом відправлюся у Марбелью на збори. У четвер розпочну тренуватися із новою командою", - розповів перуанець.
"Добре, що вдалося підписати контракт із великими клубом. Динамо хотіло оформити угоду якнайшвидше, щоб я зміг зіграти проти АЕКа у Лізі Європи", - цитує Самбрано СпортАрена.
Нагадаємо про те, що Динамо підпише футболіста із числа учасників ЧС-2018 повідомляв відомий журналіст Алєксєй Андронов.
Також стало відомо, що у ПАОК влітку перейде центрбек Динамо Євген Хачеріді.
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