Перуанець повідомив про підписання контракту із Динамо

Карлос Самбрано/ПАОК

Захисник збірної Перу Карлос Самбрано заявив про підписання контракту із Динамо.

Про це футболіст розповів в інтерв'ю виданню Libero.pe.

"Я пройшов медогляд та підписав 4-річний контракт. Щойно приїхав у Мадрид і згодом відправлюся у Марбелью на збори. У четвер розпочну тренуватися із новою командою", - розповів перуанець.

"Добре, що вдалося підписати контракт із великими клубом. Динамо хотіло оформити угоду якнайшвидше, щоб я зміг зіграти проти АЕКа у Лізі Європи", - цитує Самбрано СпортАрена.

Нагадаємо про те, що Динамо підпише футболіста із числа учасників ЧС-2018 повідомляв відомий журналіст Алєксєй Андронов.

Також стало відомо, що у ПАОК влітку перейде центрбек Динамо Євген Хачеріді.