У чемпіонаті Реброва футболіст кинув пляшку в око відомому арбітру, а потім обійняв його. ВІДЕО

Марк Клаттенберг

У матчі чемпіонату Саудівської Аравії між Аль-Іттіфак і Аль-Фейха стався курйозний випадок.

Футболіст команди господарів Хуссейн Ель-Сайед кинув пляшку з водою партнеру, але випадково поцілив в око арбітру Марку Клаттенбергу.

Відчувши провину, захисник обійняв суддю, а той, перетерпівши біль, у жартівливому тоні виписав футболісту жовту картку.

Раніше повідомлялося, що Аль-Ахлі Реброва здобув чергову перемогу.

Нагадаємо, що в Чехії на змаганнях з легкої атлетики спортсмен убив арбітра.