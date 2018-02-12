331 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]12.02.2018 12:15
У чемпіонаті Реброва футболіст кинув пляшку в око відомому арбітру, а потім обійняв його. ВІДЕО
|Марк Клаттенберг
У матчі чемпіонату Саудівської Аравії між Аль-Іттіфак і Аль-Фейха стався курйозний випадок.
Футболіст команди господарів Хуссейн Ель-Сайед кинув пляшку з водою партнеру, але випадково поцілив в око арбітру Марку Клаттенбергу.
Відчувши провину, захисник обійняв суддю, а той, перетерпівши біль, у жартівливому тоні виписав футболісту жовту картку.
حسين السيد يعتذر لكلاتنبيرغ #الاتفاق_الفيحاء#برو_سبورت pic.twitter.com/GQsMQZnz2G— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) 10 февраля 2018 г.
Раніше повідомлялося, що Аль-Ахлі Реброва здобув чергову перемогу.
Нагадаємо, що в Чехії на змаганнях з легкої атлетики спортсмен убив арбітра.
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