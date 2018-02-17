Гол екс-динамівця не допоміг Малазі, Барселона здолала Ейбар. Матчі 24-го туру чемпіонату Іспанії.
17 лютого продовжився 24-й тур іспанської Ла Ліги.
Лас-Пальмас вдома поступився Севільї (1:2).
В іншому матчі Барселона обіграла на виїзді Ейбар 2:0.
Також цікаво розгорталися події у грі Малага - Валенсія. Рахунок у зустрічі відкрив колишній футболіст Динамо Браун Ідейє. Проте анчоуси втратили перемогу наприкінці зустрічі: спочатку Франсіс Коклен відновив рівновагу, а на 85-й хвилині пенальті реалізував Даніель Парехо - 1:2.
Чемпіонат Іспанії
24-й тур
17 лютого
Лас-Пальмас - Севілья 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 35 Бен Йеддер, 0:2 - 50 Сарабія, 1:2 - 82, пенальті Каллері
FINAL #LasPalmasSevillaFC 1-2— LaLiga (@LaLiga) 17 лютого 2018 р.
¡Un excelso Sarabia deja al Sevilla a tres puntos de Champions! ❤ pic.twitter.com/67s8BxAylh
Ейбар - Барселона - 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 16 Суарес, 0:2 - 88 Альба.
🎬 HIGHLIGHTS 🎬 ⚽ #EibarBarça https://t.co/rJXJZdBjCA https://t.co/rJXJZdBjCA— FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 лютого 2018 р.
Алавес - Депортиво - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 61 Мунір.
Малага - Валенсія - 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 27 Ідейє, 1:1 - 80 Коклен, 1:2 - 85, пенальті Парехо
Нагадаємо, що напередодні Жирона розгромила Леганес (3:0).
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