Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
257 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
17.02.2018  23:50

Гол екс-динамівця не допоміг Малазі, Барселона здолала Ейбар. Матчі 24-го туру чемпіонату Іспанії.

 

17 лютого продовжився 24-й тур іспанської Ла Ліги.

Лас-Пальмас вдома поступився Севільї (1:2).

В іншому матчі Барселона обіграла на виїзді Ейбар 2:0.

Також цікаво розгорталися події у грі Малага - Валенсія. Рахунок у зустрічі відкрив колишній футболіст Динамо Браун Ідейє. Проте анчоуси втратили перемогу наприкінці зустрічі: спочатку Франсіс Коклен відновив рівновагу, а на 85-й хвилині пенальті реалізував Даніель Парехо - 1:2.  

Чемпіонат Іспанії

24-й тур

17 лютого

Лас-Пальмас - Севілья 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Бен Йеддер, 0:2 - 50 Сарабія, 1:2 - 82, пенальті Каллері

Ейбар - Барселона - 0:2 (0:1)

Голи:  0:1 - 16 Суарес, 0:2 - 88 Альба. 

Алавес - Депортиво - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 61 Мунір. 

Малага - Валенсія - 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 27 Ідейє, 1:1 - 80 Коклен, 1:2 - 85, пенальті Парехо 

Нагадаємо, що напередодні Жирона розгромила Леганес (3:0).
Читай також
Севілья мінімально перемогла Жирону, Барселона не змогла виграти у Хетафе. Матчі 23-го туру чемпіонату Іспанії
Барселона найняла персонального кухаря для Дембеле
Лас-Пальмас на останній хвилині вирвав перемогу в Малаги. Матч 22-го туру чемпіонату Іспанії
Атлетико здолав Малагу на виїзді, Роналду та Ко розгромили Реал Сосьєдад. Матчі 23-го туру чемпіонату Іспанії


Останні публікації
17.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
15.02.2018
Футбол

АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
13.02.2018
Футбол

Ювентус - Тоттенгем. Хроніка і онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
00:30
Хокей. Збірна України (U-18) здолала Польщу на турнірі у Варшаві
17.02.2018
23:59
Футбол. Рома перед Шахтарем впевнено перемогла Удінезе на виїзді. Інші матчі 25-го туру чемпіонату Італії
23:50
Футбол. Гол екс-динамівця не допоміг Малазі, Барселона здолала Ейбар. Матчі 24-го туру чемпіонату Іспанії.
23:42
Футбол. Стало відомо, як у клубі УПЛ виплачуються борги перед футболістами
23:20
Футбол. ПСЖ розгромив Страсбур та встановив клубний рекорд. Інші матчі 26-го туру чемпіонату Франції
22:59
Олімпіада. Тренер про виступ медальної надії України у кваліфікації: Абраменко виконав майже ідеальні стрибки
22:28
Олімпіада. Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 18-е лютого
22:07
Футбол. Сачко про перемогу над Вересом: Це був типовий весняний футбол
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
15.02.2018

АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Ювентус - Тоттенгем. Хроніка і онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!