Гол екс-динамівця не допоміг Малазі, Барселона здолала Ейбар. Матчі 24-го туру чемпіонату Іспанії.

17 лютого продовжився 24-й тур іспанської Ла Ліги.

Лас-Пальмас вдома поступився Севільї (1:2).

В іншому матчі Барселона обіграла на виїзді Ейбар 2:0.

Також цікаво розгорталися події у грі Малага - Валенсія. Рахунок у зустрічі відкрив колишній футболіст Динамо Браун Ідейє. Проте анчоуси втратили перемогу наприкінці зустрічі: спочатку Франсіс Коклен відновив рівновагу, а на 85-й хвилині пенальті реалізував Даніель Парехо - 1:2.

Чемпіонат Іспанії

24-й тур

17 лютого

Лас-Пальмас - Севілья 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Бен Йеддер, 0:2 - 50 Сарабія, 1:2 - 82, пенальті Каллері

FINAL #LasPalmasSevillaFC 1-2



¡Un excelso Sarabia deja al Sevilla a tres puntos de Champions! ❤ pic.twitter.com/67s8BxAylh — LaLiga (@LaLiga) 17 лютого 2018 р.

Ейбар - Барселона - 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Суарес, 0:2 - 88 Альба.

Алавес - Депортиво - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 61 Мунір.

Малага - Валенсія - 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 27 Ідейє, 1:1 - 80 Коклен, 1:2 - 85, пенальті Парехо

Нагадаємо, що напередодні Жирона розгромила Леганес (3:0).