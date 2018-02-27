Стало відомо, як Худоб'як залишав Карпати: Я сам себе викупив

Ігор Худоб'як

Карпати відпустили Ігоря Худоб'яка лише після того, як гравець відмовився від трьох зарплат.

Про це сам футболіст розпові каналу Футбол 1.

"Варіанти були і в Європі, і в Україні. Але Карпати дуже довго тягнулиу, не відпускали мене, тому все зірвалося. Я звертався до керівництва, просився відпустити", - сказав він.

"В кінці чемпіонату я практично не грав, тому був здивований, що мене не відпускають. Якщо на мене не розраховують, навіщо тоді тримати в команді і платити зарплату?", - зазначив футболіст.

"Виходить, я сам себе викупив. У Карпат був переді мною борг в три зарплати, а я їх залишив в клубі", - повідомив Худоб'як.

Раніше була інформація, що Худоб'як продовжить кар'єру в Казахстані.