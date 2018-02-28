Атлетик та Валенсія не виявили переможця, Грізманн забив чотири голи Леганесу. Інші матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії
28 лютого відбуваються матчі 26-го туру першості Іспанії.
Так, Валенсія не спромоглася перемогти Атлетик на виїзді.
Ще один лідер першості - Атлетико - вдома розгромив Леганес - 4:0. Усі голи у поєдинку забивав Антуан Грізманн.
Чемпіонат Іспанії-2017/18
26-й тур
28 лютого
Малага - Севілья - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 15 Корреа
Атлетик - Валенсія - 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 23 Кондогбіа, 1:1 - 49 Де Маркос.
1-1 | 93' ⏱️| Se acabó ¡Final del partido en San Mamés! #AthleticValencia pic.twitter.com/UZy4bqk7wa— Valencia CF (@valenciacf) 28 лютого 2018 р.
Хетафе - Депортиво - 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 40 Анхель, 2:0 - 44, автогол Боведа, 3:0 - 82 Моліна.
Ейбар - Вільярреал - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 16 Кіке
Атлетико - Леганес - 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 26 Грізманн, 2:0 - 35 Грізманн, 3:0 - 56 Грізманн, 4:0 - 67 Грізманн.
⏱ 91' | 4-0 | ➕3⃣ ¡Finaaaaaal! ¡GRAN PARTIDO, EQUIPO! 🏧 💪#AtletiLeganés #AúpaAtleti pic.twitter.com/NXaqtnoiVQ— Atlético de Madrid (@Atleti) 28 лютого 2018 р.
Раніше повідомлялося, що у рамках 26-го туру Реал несподівано поступився Еспаньолу.
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