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01.03.2018  00:21

Атлетик та Валенсія не виявили переможця, Грізманн забив чотири голи Леганесу. Інші матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії

 

28 лютого відбуваються матчі 26-го туру першості Іспанії.

Так, Валенсія не спромоглася перемогти Атлетик на виїзді.

Ще один лідер першості - Атлетико - вдома розгромив Леганес - 4:0. Усі голи у поєдинку забивав Антуан Грізманн. 

Чемпіонат Іспанії-2017/18

26-й тур

28 лютого

Малага - Севілья - 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 15 Корреа

Атлетик - Валенсія - 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Кондогбіа, 1:1 - 49 Де Маркос. 

Хетафе - Депортиво - 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 40 Анхель, 2:0 - 44, автогол Боведа, 3:0 - 82 Моліна.

Ейбар - Вільярреал - 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 16 Кіке

Атлетико - Леганес - 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 26 Грізманн, 2:0 - 35 Грізманн, 3:0 - 56 Грізманн, 4:0 - 67 Грізманн.

Раніше повідомлялося, що у рамках 26-го туру Реал несподівано поступився Еспаньолу.




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