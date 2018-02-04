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04.02.2018  11:11

Зідан знову відверто висловився про гру Реала у Примері

 

Головний тренер Реала Зінедін Зідан вважає, що гра із Леванте у рамках 22-го туру Примери (2:2) була огидною.

Про це він заявив на прес-конференції після матчу, в якому саме Реал не зміг утримати перемогу, пропустивши другий гол на 89-й хвилині. 

"Ми втратили два очки, тримаючи гру під контролем, але попереду ще безліч матчів. Ми повинні були перемогти в третьому поєдинку поспіль, проте не змогли зробити цього. Проте у Примері ще нічого не вирішено", - заявив Зідан.

"Це був огидний матч, якщо сказати коротко", - цитує керманича прес-служба вершкових.

Нагадаємо, що Реал після нічиєї із Леванте втратив можливість наздогнати Валенсію, що йде третьою. При цьому відставання від Барселони складає вже 18 очок. 

Раніше Зідан відверто висловився після вильоту Реала із Кубку Іспанії

Нагадаємо, у матчі з Леванте рекорд Примери встановив Серхіо Рамос.
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